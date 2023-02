PicPay compra BX Blue, focada em consignado para servidores públicos e INSS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/02/2023 - 13:33 Compartilhe

O PicPay anunciou nesta terça-feira, 7, a compra da fintech BX Blue, que oferece crédito consignado para servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS. Com a operação, a fintech do grupo J&F passa a operar essa modalidade de crédito. O valor da aquisição não foi revelado.





A empresa destaca que com a oferta do consignado, fortalecerá a oferta de produtos garantidos, que têm menor risco de crédito.

O PicPay já oferece crédito pessoal, cartões, antecipação de FGTS, empréstimos entre pessoas e entre empresas e conta com rendimento, além de seguros e outros produtos financeiros.

A BX Blue opera um marketplace de consignado em que bancos oferecem o crédito aos clientes. Banco do Brasil, BRB, Daycoval, Banrisul e Bradesco estão neste grupo.





Ao todo, a fintech tem 1 milhão de clientes registrados e desde a criação, há seis anos, processou mais de R$ 2,4 bilhões em contratos. Em breve, o marketplace será embarcado nas plataformas do PicPay.

“A BX Blue tem tecnologia, inteligência e parceiros em uma plataforma digital extremamente segura e com a melhor experiência. Somados ao nosso ecossistema, a força da nossa marca e a base de clientes, resulta em um potencial enorme de escalarmos o crédito consignado”, diz em nota Danilo Caffaro, vice-presidente de Serviços Financeiros para Pessoa Física do PicPay.

“Ao unir forças com o PicPay, nossa entrega de valor aumenta exponencialmente”, complementa Gustavo Gorenstein, cofundador da BX. “Tanto para os bancos parceiros, que vão poder ter acesso à gigante base do PicPay, quanto para os usuários, que continuam com a melhor experiência de empréstimo, mas agora somada a uma ampla gama de serviços para realizar e resolver toda a vida financeira.”

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias