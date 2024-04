PicPay começa venda de maquininhas, em estratégia de fortalecimento entre PJs

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/04/2024 - 19:01 Para compartilhar:

O PicPay, empresa financeira controlada pela J&F Investimentos, iniciou a venda de maquininhas para a captura de transações com cartões. De acordo com a companhia, o novo produto fortalece a atuação no mercado de pagamentos e também a prateleira para empresas, que podem utilizar a carteira digital do aplicativo para aceitar pagamentos.

A oferta inclui também ferramentas de vendas online e um shopping virtual (marketplace) de crédito. As maquininhas estão começando a ser oferecidas aos clientes por agentes comerciais de modo gradual, e a venda por canais digitais deve começar em breve. O PicPay tem cerca de 1 milhão de clientes no público de empreendedores.

“(O objetivo é) ir além das tradicionais plaquinhas para conquistar o público PJ e ter a mesma relevância que o PicPay já tem para a pessoa física”, diz em nota o vice-presidente de Serviços Financeiros para Pessoa Jurídica da companhia, Adriano Navarini. O segmento PJ é uma das apostas do PicPay para crescer e diversificar os negócios, que atingiram o primeiro lucro anual no ano passado.

“Fortalecer a proposta de valor para esses clientes contribui para gerar mais transações e maior engajamento dentro do ecossistema”, diz o CEO do PicPay, Eduardo Chedid.

A companhia começou a atuar como credenciadora no ano passado. Até então, processava transações utilizando a infraestrutura de outras empresas, no que o mercado chama de subcredenciamento. A mudança permitiu reduzir custos, de acordo com a empresa. O volume movimentado foi de R$ 29 bilhões, o que dá ao PicPay cerca de 1% de participação de mercado.