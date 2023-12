PicPay começa a vender seguro para parcelamento de fatura de cartão após acordo com MetLife

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/12/2023 - 15:16 Para compartilhar:

O PicPay começou a oferecer em seu aplicativo produtos de seguros da MetLife, terceira empresa com quem a fintech firma acordo no setor, após a Icatu e a Kovr. A MetLife vende, através da companhia, o seguro de fatura protegida, que é oferecido quando o cliente contrata o parcelamento da fatura de cartão de crédito.

O seguro cobre o pagamento total ou parcial do parcelamento em caso de imprevistos. A cobertura para perda de renda é de R$ 1.500. O preço mensal é de R$ 6,90, com gratuidade no primeiro mês de contratação. O seguro também tem sorteios mensais de R$ 5.000 aos clientes.

O PicPay já oferece seguro de vida para celular e também para carteira digital. Este último é o primeiro do mercado a proteger contas de outras instituições que estejam conectadas ao aplicativo via Open Finance, de acordo com a empresa.

“O hub de seguros tem demonstrado um crescimento robusto”, diz em nota o executivo de Seguros do PicPay, Cláudio Miranda. “Com oferta acessível aliada à facilidade de contratação pelo app, onde é possível resolver toda a vida financeira, acreditamos que vai contribuir ainda mais para o engajamento, satisfação e principalidade dos usuários.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias