PicPay bate 5 milhões de apólices de seguro vendidas desde a entrada no setor

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/06/2024 - 14:18

O PicPay chegou à casa de 5 milhões de apólices de seguro vendidas desde sua entrada no setor, em 2022. O banco digital afirma que o número mais que dobrou nos últimos seis meses, diante da expansão da carteira de produtos.

A fintech oferece seguros de vida, celular, para a fatura do cartão e também para a carteira digital, sendo que este último também oferece proteção para as contas conectadas via Open Finance. O mais recente protege a renda em caso de perda de emprego.

“Entramos neste segmento para complementar o ecossistema financeiro do PicPay, com uma oferta pensada para o nosso público. Essa estratégia, aliada ao alto engajamento dos milhões de clientes do app, nos levou a alcançar um patamar de mercado mais avançado do que players importantes do setor, com um período de atuação mais curto”, diz em nota o diretor de Seguros do PicPay, Claudio Miranda.

Fintechs e bancos digitais têm apostado nos seguros para aumentar a rentabilidade e a fidelidade da base de clientes, com a oferta de um produto financeiro para além do crédito.