PicPay anuncia primeiro fundo de investimento exclusivo do app, com gestão da WHG

O PicPay anunciou nesta segunda-feira, 18, que passa a oferecer com exclusividade um fundo de fundos (FoF, na sigla em inglês) que investe em produtos de gestores renomados do mercado. Com gestão da Wealth High Governance (WHG) – casa independente de gestão de ativos e fortunas, com R$ 40 bilhões sob gestão – o fundo é o primeiro exclusivo do aplicativo do PicPay e tem aplicação mínima a partir de R$ 100.

O lançamento é mais um passo na expansão da unidade de negócios de investimentos do PicPay, lançada em agosto, e que já reúne aplicações de renda fixa, como CDBs, LCIs e LCAs, além de outros fundos e produtos alternativos.

“Este é o nosso pontapé para democratizar o acesso a investimentos de elite, sem perder a vantagem de aplicar de um jeito simples e fácil em produtos de gestores renomados do mercado”, afirma Patricia Whitaker, executiva de investimentos do PicPay.

O PicPay destaca que o principal diferencial é o investimento mínimo inicial, uma vez que para aplicar separadamente em cada um dos fundos que compõem a carteira seria necessária a classificação de investidor qualificado (com R$ 1 milhão ou mais investidos) em alguns casos e o aporte mínimo de aproximadamente R$ 27 mil. A empresa informou não abrir os nomes dos fundos do FoF.

Voltado para investidores com perfil moderado, o fundo tem taxa de administração de 1,5% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI.

