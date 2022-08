PicPay anuncia Bruno Guarnieri como vice-presidente da PicPay Store

admin3 30/08/2022 - 10:49 Compartilhe

O PicPay anunciou na segunda-feira, 29, Bruno Guarnieri como vice-presidente da PicPay Store. Guarnieri chega com o objetivo de impulsionar o marketplace de produtos não financeiros da companhia, operação que praticamente dobrou seu GMV (Volume Bruto de Mercadorias) para R$ 800 milhões, e alcançou uma média de 230 mil transações por dia no primeiro semestre de 2022, informa a empresa.

Segundo a companhia, Guarnieri tem mais de 20 anos de experiência no mercado, em empresas de tecnologia e consultorias estratégicas, foi CPTO (Chief Product & Technology Officer), além de responsável pelo banco de varejo da XP e, antes, liderou a operação do Mercado Livre no Brasil.

“Chego muito animado para abraçar a missão de reforçar e ampliar a atuação do PicPay no varejo, com o desafio de evoluir ainda mais a diversificação da companhia, buscando novas linhas de receita, e torná-la assim mais relevante no segmento”, afirma o executivo.