Pichadores ficam presos em telhado de prédio e precisam ser resgatados por bombeiros no Paraná

O Corpo de Bombeiros de Curitiba, no Paraná, precisou resgatar um homem e uma mulher de um telhado de um edifício, nesta segunda-feira (2). Aos bombeiros, a dupla disse que subiu no local de três andares para pichar, mas no momento de ir embora eles não conseguiram descer, segundo o portal G1.

O imóvel fica localizado na região central da capital paranaense. Vizinhos do prédio viram a situação e chamaram o Corpo de Bombeiros, que precisou interditar a via onde edifício comercial está localizado para fazer o resgate.

A dupla foi levada para a delegacia, mas depois de assinar termos circunstanciados foi liberada.