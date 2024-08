Pichações em Florença pedem para turistas irem embora

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/08/2024 - 12:01 Para compartilhar:

FLORENÇA, 1 AGO (ANSA) – A prefeita de Florença, Sara Funaro, criticou as pichações espalhadas por algumas ruas da cidade e em uma ponte do centro e que pedem para que os turistas retornem às suas casas.

As frases “tourists go home” (“turistas, vão para casa”) e “yankee go home” (“yankees, vão para casa”), ganharam as páginas do jornal La Repubblica nesta quinta-feira (1º).

Questionada se estaria preocupada com o fato de que os ânimos possam se exaltar na cidade devido às pichações, Funaro respondeu que é “exatamente o que querermos evitar”. “Nos últimos dias, trouxe como exemplo a situação de Barcelona, onde tantos moradores foram às ruas e eu disse que em Florença tínhamos de intervir para evitar chegar a este ponto. Acho que as pichações não são corretas”, afirmou a prefeita.

As pichações na capital da Toscana remetem ao slogan que ganhou as ruas de Barcelona, na Espanha, onde diversos moradores protestaram em praça pública contra o turismo de massa no início de julho.

Ainda segundo Funaro, “é preciso trabalhar para colocar em prática medidas que protejam os imóveis e os nossos cidadãos”.

“Por outro lado, também é preciso trabalhar para que o turismo seja sustentável. Neste sentido, as coisas não são mais preto no branco, existem muitas nuances, e precisamos trabalhar para solucionar isso”, acrescentou. (ANSA).