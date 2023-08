Picada de pulga deixou homem crivado de doença mortal da idade média

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 03/08/2023 - 1:02 Compartilhe

Os médicos ficaram chocados ao descobrir que uma picada de pulga deixou um homem com uma doença mortal que remonta à idade média. Michael Kohlhof, 35, foi levado ao hospital no Texas, EUA, em junho, após desenvolver sintomas semelhantes aos da gripe, incluindo dor de estômago e febre.

Poucas horas depois, a condição do rapaz piorou rapidamente e ele foi levado às pressas para os cuidados intensivos. No dia seguinte, os órgãos de Michael começaram a falhar quando ele entrou em choque séptico. “Ele quase morreu uma ou duas vezes”, disse seu irmão Greg Kohlhof ao jornal local.

Mas os médicos conseguiram mantê-lo vivo conectando-o a um ventilador, diálise e um coquetel de medicamentos, incluindo antibióticos e betabloqueadores. “Eles estavam preocupados com a morte cerebral dele”, acrescentou o irmão.

Nas semanas que se seguiram, os dedos dos pés de Michael, uma parte dos pés, as mãos até os antebraços foram amputados por causa da gangrena – uma complicação da sepse, que causa a morte do tecido.

Os médicos descobriram que a causa de sua condição era o tifo, uma infecção transmitida por piolhos, pulgas ou ácaros. “Ele foi vítima de uma mordida grave e traumática de uma única pulga – com consequências inimagináveis”, disse a página do GoFundMe. Em 1º de agosto, o site havia arrecadado $ 109.154 (R$ 524 mil).

Michael não apresentou nenhum sintoma anormal nas semanas que antecederam seu diagnóstico, embora se sentisse cansado.

Os sintomas do tifo incluem febre e calafrios, dores no corpo e dores musculares, perda de apetite e vômitos, de acordo com o Centro de Controle de Doenças.

Se não for tratada, pode causar doenças graves e danos a um ou mais órgãos, incluindo fígado, rins, coração, pulmões e cérebro.

O que é Tifo?

Tifo é uma infecção transmitida por piolhos, pulgas ou ácaros. Estes são freqüentemente encontrados em pequenos animais como camundongos, ratos, gatos e esquilos.As pessoas também podem carregá-los em suas roupas, pele ou cabelo. É encontrado em muitos países, mas é muito raro no Reino Unido.Pode ser grave, mas a maioria das pessoas se recupera totalmente se for tratada rapidamente. Não há vacina para prevenir o tifo, mas você pode reduzir o risco de infecção usando spray contra insetos e camisas e calças de manga comprida. Lavar-se e tomar banho regularmente também ajuda, assim como trocar de roupa regularmente.

