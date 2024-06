PIB veio forte e deve crescer 2,5% em 2024, diz Haddad

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/06/2024 - 15:46 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 04 GIU – O crescimento do PIB veio “forte” no primeiro trimestre e a expetativa é por um avanço de 2,5% em 2024, segundo declarou nesta terça-feira (4) em Roma, na Itália, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).

“É um PÌB que veio forte, conforme a previsão do Ministério da Fazenda. Nós continuamos mantendo a previsão de crescimento para o ano na casa de 2,5%, aliás a maioria das casas estão revendo o PIB brasileiro para cima”, afirmou.

Pelo lado da demanda, o crescimento do primeiro trimestre de 2024 foi puxado pela alta dos investimentos (4,1%) e do consumo das famílias (1,5%) , de acordo com o relatório divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A expansão do PIB também foi comemorada em Brasília pelo presidente Lula. Ele lembrou que segundo a previsão do FMI, o país “subirá uma posição chegando ao 8º PIB do mundo”, superando a Itália Apesar dos números positivos, Haddad admitiu que a atividade econômica deve ser afetada pelo desastre climático no Rio Grande do Sul, que acaba de completar um mês.

“Nós já refizemos para (crescimento) de 2,5%, com ainda uma pequena incerteza, que é o impacto do ocorrido no RS sobre o crescimento e sobre as contas nacionais, levando em conta que a economia gaúcha representa alguma coisa em torno de 7% da economia nacional”, observou Haddad, após reunião com Carlos Cuerpo, ministro de Finanças da Espanha. (ANSA).