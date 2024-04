PIB vai crescer acima das projeções de analistas, diz Lula

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/04/2024 - 13:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 23 APR – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (23) que o produto interno bruto (PIB) brasileiro vai crescer acima das projeções dos analistas e lembrou as estimativas erradas do Fundo Monetário Internacional (FMI).

“Eu estou dizendo no dia 23 de abril, dia de São Jorge, santo padroeiro do Corinthians: a economia em 2024 vai crescer mais do que todos os analistas econômicos falaram até agora, todos, sem distinção”, afirmou o mandatário em café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto, em Brasília.

De acordo com o FMI, o PIB brasileiro deve crescer 2,2% em 2024. O petista ainda mencionou um encontro com a diretora-geral do fundo, Kristalina Georgieva, em março.

“Conversei bastante com ela, que fez outra avaliação negativa para 2024, e eu falei: ‘Outra vez você vai errar porque a economia brasileira vai crescer mais do que todos os chamados especialistas disseram até agora”, contou.

Segundo Lula, o Brasil “goza de uma credibilidade externa que não tinha” nem em seus dois primeiros mandatos. (ANSA).