PIB turco tem contração anual de 3% no 4º trimestre, mas cresce 2,6% em 2018

O Produto Interno Bruto (PIB) da Turquia sofreu contração de 3% no quarto trimestre de 2018 ante igual período do ano anterior, segundo dados oficiais divulgados hoje, à medida que uma crise cambial ocorrida na segunda metade do ano passado e o aperto da política monetária pesaram no consumo e nos investimentos.

Analistas consultados por um provedor de dados turco previa queda menos acentuada no PIB anual de outubro a dezembro, de 2,6%.

Em 2018, porém, a economia turca cresceu 2,6%, resultado um pouco melhor do que o acréscimo previsto de 2,5%.

O TurkStat, como é conhecido o instituto de estatísticas do país, também revisou os números de crescimento anual do PIB dos trimestres anteriores de 2018. O do terceiro trimestre foi recalculado de 1,6% para 1,8%, o do segundo trimestre, de 5,2% para 5,3% e o do primeiro trimestre, de 7,4% para 7,2%.

Em agosto do ano passado, a lira turca atingiu mínimas recordes frente ao dólar, em parte devido a tensões diplomáticas com os Estados Unidos, mas também em meio a preocupações quanto à capacidade de empresas turcas de saldar dívidas em moedas estrangeiras tomadas durante um prolongado período de expansão alimentado por crédito.

Uma decisão do banco central turco de elevar fortemente suas taxas de juros, em meados de setembro, tem ajudado a lira a se recuperar parcialmente. O BC turco não ajusta juros desde então, quando elevou sua taxa principal em 6,25 pontos porcentuais de uma única vez, numa tentativa de conter a inflação e defender a moeda nacional.

Às 5h05 (de Brasília), o dólar avançava a 5,4432 liras turcas, de 5,4426 liras no fim da tarde de sexta-feira (08). Fonte: Dow Jones Newswires.