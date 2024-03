PIB soma R$ 10,9 trilhões em 2023, afirma IBGE; agropecuária se destaca

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/03/2024 - 9:48 Para compartilhar:

Rio, 1 – O Produto Interno Bruto (PIB) subiu 2,9% em 2023 na comparação com 2022 e somou R$ 10,9 trilhões no ano, segundo os dados do Produto Interno Bruto (PIB) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 1.

O resultado veio dentro das projeções Broadcast, que se estendiam de uma alta de 2,8% a 3,2%, com mediana positiva de 3,0%.

Desagregando por atividade, o PIB da agropecuária foi o que mais subiu, com alta de 15,1% em 2023 ante 2022. O PIB de serviços, por sua vez, subiu 2,4% nessa mesma comparação e, o da indústria, 1,6%.

Segundo o IBGE, a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) caiu 3% em 2023 ante o ano anterior. Também nessa comparação, o consumo das famílias subiu 3,1% e o consumo do governo subiu 1,7%.

As exportações cresceram 9,1% em 2023 na comparação com 2022, enquanto as importações caíram 1,2%. A taxa de investimento ficou em 16,5% em 2023 e, a taxa de poupança, em 15,4%.

