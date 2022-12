PIB reflete recuperação consistente da atividade, diz SPE da Economia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/12/2022 - 13:50 Compartilhe

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério Economia afirmou nesta quinta-feira, 1º de dezembro, em nota, que o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre de 2022, que registrou alta de 0,4%, mostra a continuidade da trajetória de crescimento econômico. Segundo a Pasta, o resultado consolida a recuperação da crise da pandemia e o retorno a níveis compatíveis com a tendência esperada para a economia brasileira.

“Diferentemente das retomadas das recessões anteriores, o crescimento nos últimos dois anos possibilitou que o nível da atividade se aproximasse da tendência anterior à pandemia. Utilizando as variações na margem e com ajuste sazonal, o crescimento anualizado nos últimos quatro trimestres é de 3,6%”, informou a SPE.

O carregamento estatístico para 2022, estimou a SPE, é de 3,0%. Ou seja, caso a variação na margem do quarto trimestre seja nula, o PIB neste ano crescerá 3,0%.

Caso o crescimento seja de 0,2% a 0,4% no último trimestre deste ano, a variação será de 3,1%, projetou a Pasta.

Valores superiores indicariam uma expansão do PIB maior ou igual a 3,2%. “Esse desempenho se reflete na recuperação consistente da atividade econômica em todos os setores, especialmente nos serviços. Isso tem sustentado o crescimento do emprego, com criação de postos formais e informais, a recuperação do rendimento e da massa salarial, além da ampliação do investimento, ao que abre perspectivas favoráveis para o crescimento do País nos próximos anos.”

