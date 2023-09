Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/09/2023 - 7:13 Compartilhe

O Produto Interno Bruto (PIB) real do Japão cresceu 1,2% no segundo trimestre de 2023 em relação aos três meses anteriores, menos do que leitura preliminar do dado (de avanço de 1,5%) indicava. Na taxa anualizada, o PIB avançou 4,8% no segundo trimestre ante leitura preliminar de 6%.

O PIB nominal subiu de 2,7% entre trimestres, contra previsão de avanço de 2,9%. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias