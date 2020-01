PIB italiano tem queda inesperada de 0,3% no 4º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália diminuiu 0,3% no quarto trimestre de 2019 ante o terceiro trimestre, segundo dados preliminares divulgados hoje pelo Istat, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam estabilidade do PIB italiano no período.

Em relação ao mesmo período de 2018, o PIB da Itália ficou estagnado entre outubro e dezembro. Neste caso, a projeção do mercado era de acréscimo de 0,3%. Fonte: Dow Jones Newswires.