PIB italiano encolhe 0,3% no 4º trimestre, confirma Istat

O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália encolheu 0,3% no quarto trimestre de 2019 ante o terceiro trimestre, segundo revisão divulgada hoje pelo Istat, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado confirmou estimativa preliminar do fim de janeiro.

Na comparação anual, o PIB italiano cresceu 0,1% entre outubro e dezembro. Neste caso, houve leve revisão para cima, uma vez que o cálculo original do Istat apontava estagnação no período.