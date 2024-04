PIB global deve crescer 2,6% em 2024 e 2,7% em 2025, projeta OMC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/04/2024 - 10:48 Para compartilhar:

O comércio mundial de mercadorias deve crescer 2,6% em volume neste ano e 3,3% em 2025, informa a Organização Mundial do Comércio (OMC) em relatório divulgado nesta quarta-feira, 10. A instituição projeta crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) global de 2,6% em 2024 e com leve aceleração, para 2,7%, no ano que vem.

Embora o cenário macroeconômico indique que as pressões inflacionárias vão diminuir neste ano, os conflitos regionais, as tensões geopolíticas e as incertezas da política econômica ainda representam riscos substanciais para as previsões do comércio global e do crescimento do PIB.

Para 2024, a OMC destaca que os rendimentos reais devem voltar a crescer, o que impulsionará o consumo de bens industriais.

A instituição ressalva, no entanto, que os preços de energia mais elevados, associados a uma inflação resiliente, devem conter o volume e também o valor do comércio global. Em 2023, as exportações de mercadorias caíram 5%, para US$ 24 trilhões, segundo o relatório.

Dentre as regiões que mais avançarão no comércio global, a OMC o continente africano, cujas exportações deverão crescer 5,3% em 2024.

Já a América do Sul deve ter alta de 2,7%.