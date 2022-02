PIB (final) da Alemanha encolhe 0,3% no 4º trimestre ante trimestre anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha encolheu 0,3% no quarto trimestre ante o terceiro trimestre de 2021, segundo dados finais divulgados nesta sexta-feira pela Destatis, como é conhecida a agência alemã de estatísticas. O resultado superou a estimativa original e a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de queda de 0,7% no período. Na comparação anual, o PIB alemão teve expansão de 1,8% entre outubro e dezembro. Também neste caso, a leitura final ficou acima do cálculo preliminar e do consenso de analistas, de ganho de 1,4%. A Destatis também revisou levemente para cima a alta do PIB da Alemanha em 2021, de 2,8% para 2,9%.

