PIB (final) da Alemanha cresce 0,1% no 2º trimestre ante 3 meses anteriores

A economia alemã cresceu modestamente no segundo trimestre, superando as expectativas de estagnação em meio à alta inflação e incertezas decorrentes da invasão da Ucrânia pela Rússia. De acordo com uma segunda estimativa para o período divulgada nesta quinta-feira (25) pelo escritório de estatísticas alemão Destatis, o PIB da Alemanha cresceu 0,1% ajustado em relação ao período anterior.

O número foi levantado a partir da primeira estimativa, que mostrava a economia estagnada. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal também previam estagnação. O PIB cresceu 1,7% no ano no segundo trimestre com ajuste de calendário e preços, acima da previsão de 1,4% dos economistas consultados e da primeira estimativa. Fonte: Dow Jones Newswires.