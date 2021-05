PIB dos países da OCDE desacelera e cresce 0,3% no 1º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento (OCDE) cresceu 0,3% no primeiro trimestre de 2021 ante o anterior, informou a entidade nesta quinta-feira, 20. O resultado representa uma desaceleração em relação à expansão de 1% dos três meses anteriores, de acordo com dados preliminares.

A atividade econômica dos 37 membros do grupo segue 2,6% abaixo dos níveis pré-pandemia, isto é, no quarto trimestre de 2019.

Entre o G-7, a alta do PIB foi de 0,4%, com Reino Unido e Japão tendo as principais contrações, de 1,5% e 1,3% respectivamente.

Na outra ponta, Estados Unidos e Canadá registraram crescimento de 1,6% cada, no período.

