PIB dos EUA voltará aos níveis pré-pandemia este ano e o emprego em 2024

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos voltará ao seu nível anterior à pandemia em meados deste ano, antes do previsto, mas a recuperação do emprego chegará apenas em 2024, segundo projeções atualizadas do Escritório de Orçamento do Congresso (CBO) publicadas nesta segunda-feira (1).

No entanto, as previsões sobre o emprego na primeira economia são menos otimistas: a projeção indica que a quantidade de empregos voltará aos níveis anteriores à pandemia apenas em 2024.

O CBO estima que a economia será “mais forte que o estimado em julho de 2020, em grande parte porque a recessão não foi tão severa como se esperava e porque a primeira etapa da recuperação aconteceu antes e foi mais forte que o esperado”, disse o escritório.

“Nas projeções do CBO, o índice de desemprego diminui gradualmente até 2026, e o número de pessoas empregadas volta ao seu nível anterior à pandemia em 2024”, enquanto a força de trabalho (soma de empregados e desempregados) se recupera até 2022.

Estados Unidos, o país mais afetado do mundo pela covid, sofreu no ano passado sua pior contração econômica desde 1946, ao ceder 3,5%, enquanto o índice de desemprego disparou, saindo de mínimos históricos antes da pandemia.

A nova previsão se baseia também na administração em andamento da vacina contra a covid-19, e indica “que a expansão econômica iniciada em meados de 2020 continuará”.

O escritório espera um crescimento do PIB de 4,6% em 2021; 2,9% em 2022; 2,2% em 2023, e de 2,3% em média em 2024 e 2025.

Em relação ao desemprego, projeta uma taxa de 5,7% em 2021, depois de 8,1% em 2020, de 5% em 2022, de 4,7% em 2023, de 4,2% em 2024 e 2025.

O Congresso aprovou quase US$ 4 trilhões em medidas de estímulo destinadas a ajudar os cidadãos americanos e as pequenas empresas durante a pandemia, e os analistas dizem que o gasto ajudou a economia a evitar uma recessão ainda pior.

O CBO estima que um pacote de US$ 900 bilhões aprovado em dezembro impulsionará o PIB em 1,5% este ano e no próximo.

