PIB dos EUA tem nova contração no 2° tri

Por Lucia Mutikani







WASHINGTON (Reuters) – A economia dos Estados Unidos contraiu novamente no segundo trimestre em meio ao aperto agressivo da política monetária do banco central para combater a alta inflação, o que pode alimentar temores do mercado financeiro de que a economia já esteja em recessão.

O Produto Interno Bruto (PIB) caiu a uma taxa anualizada de 0,9% no último trimestre, disse o Departamento de Comércio em sua estimativa antecipada do PIB nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam uma recuperação do PIB a uma taxa de 0,5%.

As estimativas variaram de uma contração de 2,1% a um ritmo de crescimento de 2,0%. A economia contraiu a um ritmo de 1,6% no primeiro trimestre.

O segundo declínio trimestral consecutivo do PIB atende à definição padrão de recessão.

Mas o escritório nacional de estatísticas dos EUA, o árbitro oficial das recessões no país, define uma recessão como “um declínio significativo na atividade econômica espalhada por toda a economia, com duração superior a alguns meses, normalmente visível na produção, emprego, renda real, e outros indicadores”.