PIB dos EUA registra crescimento recorde de 33,1% no terceiro trimestre

A economia dos Estados Unidos se recuperou no terceiro trimestre com um crescimento do PIB de 33,1%, após o colapso entre abril e junho, informou o Departamento de Comércio nesta quinta-feira.

Este indicador que mede o pulso da economia é publicado a menos de uma semana das eleições nos Estados Unidos, um país onde a crise Covid-19 deixou mais de 227.000 mortos e milhões de desempregados.

Depois que a crise induzida pela pandemia varreu a atividade no segundo trimestre, com queda de 31,4% do PIB, a economia começou a se recuperar.

Os números espetaculares da recuperação mostram como a atividade e o consumo – motor da economia – foram sustentados, neste período, pelo pacote de estímulo de 3 trilhões de dólares aprovado pelo Congresso.

Desde então, entretanto, as ajudas foram extintas e democratas e republicanos não conseguiram elaborar um novo pacote que proporcione alívio a empresas e trabalhadores e há poucas expectativas de um acordo no final da legislatura.

A medição utilizada para este indicador projeta resultados de um trimestre em 12 meses, mas se esse período for comparado com o de 2019, o PIB registrou uma contração de 2,9%.

A forma de medir o crescimento nos Estados Unidos dificulta a comparação com os demais países.

