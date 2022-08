PIB dos EUA encolheu 0,6% no 2T, menos do que o anunciado inicialmente

AFP 25/08/2022 - 18:09 Compartilhe

O PIB dos Estados Unidos encolheu um pouco menos do que o anunciado inicialmente no segundo trimestre – 0,6% na projeção anual -, mas continua em declínio, ameaçando arrastar a maior economia do mundo para uma recessão.

A segunda estimativa do Departamento de Comércio, divulgada nesta quinta-feira (25) é 0,3 ponto percentual inferior à primeira (-0,9%), anunciada no fim de julho.

Já no primeiro trimestre, o PIB caiu 1,6% em projeção anual, medida preferida nos Estados Unidos, que supõe uma estimativa em doze meses se forem mantidas as condições no momento da medição.

A definição comumente aceita de uma recessão é de dois trimestres consecutivos de diminuição do PIB, mas muitos economistas, assim como o governo do presidente Joe Biden, argumentam que a economia americana não está em recessão, pois há outros fatores a considerar, como o mercado de trabalho, que continua muito forte.

O Departamento de Comércio indica em seu relatório que a diferença entre a primeira e a segunda estimativa se relaciona principalmente com o fato de que os gastos dos consumidores (+1,5% no período) foram melhores do que o estimado inicialmente e que os inventários pesaram menos do que o previsto.

As despesas das autoridades estaduais e locais também foram maiores do que o estimado originalmente, e contribuíram para melhorar a estatística.