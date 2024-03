PIB dos EUA cresce 3,4% no 4º trimestre de 2023, após revisão para cima

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/03/2024 - 9:47 Para compartilhar:

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu ao ritmo anualizado de 3,4% no quarto trimestre de 2023, de acordo com a terceira e última estimativa do Departamento de Comércio do país, divulgada nesta quinta-feira (28). O resultado ficou acima da estimativa anterior, de alta de 3,2%, e também da previsão de analistas consultados pela FactSet, de aumento de 3,3%.

A leitura mostra significativa desaceleração da economia americana em relação ao terceiro trimestre de 2023, quando o PIB dos EUA teve expansão anualizada de 4,9%.

Em todo o ano de 2023, o PIB americano mostrou crescimento de 2,5%, como já havia sido estimado anteriormente, após o acréscimo de 1,9% de 2022.

PCE

O Departamento do Comércio informou também que o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu à taxa anualizada de 1,8% no quarto trimestre, perdendo força depois de avançar 2,6% no terceiro trimestre. Já o núcleo do PCE, que desconsidera preços de alimentos e energia, aumentou 2% entre outubro e dezembro, depois de mostrar avanço idêntico no terceiro trimestre.

No cálculo anterior, os ganhos anuais do PCE e de seu núcleo no quarto trimestre haviam sido estimados em 1,8% e 2,1%, respectivamente.

O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve, ou Fed, como é conhecido o banco central dos EUA.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias