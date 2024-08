PIB dos EUA cresce 3% no 2º trimestre (2ª leitura), superando leitura prévia e expectativas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/08/2024 - 9:34 Para compartilhar:

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu ao ritmo anualizado de 3,0% no segundo trimestre de 2024, de acordo com a segunda leitura do dado, divulgada nesta quinta-feira, 29, pelo Departamento de Comércio do país. O resultado supera leitura anterior e a expectativa de analistas ouvidos pela FactSet, de alta de 2,8% em ritmo anualizado em ambos os casos. A segunda leitura ainda sinaliza forte aceleração da economia americana em relação ao primeiro trimestre, quando o PIB dos EUA mostrou expansão anualizada de 1,4%.