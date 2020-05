PIB dos Estados Unidos cai 5% no primeiro trimestre

WASHINGTON, 28 MAI (ANSA) – O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos caiu 5% no primeiro trimestre de 2020, em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com uma revisão divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Gabinete de Análises Econômicas do Departamento de Comércio.

O dado é 0,2 ponto percentual pior do que o resultado de -4,8% que havia sido divulgado no fim de abril. A queda no primeiro trimestre já reflete a pandemia do novo coronavírus e é a maior para um período de três meses desde o último quarto de 2008, em plena crise do subprime, com retração de 8,4%.

Nas últimas 10 semanas, mais de 40 milhões de pessoas deram entrada no pedido de seguro-desemprego nos EUA, sendo 2,12 milhões entre 17 e 23 de maio. (ANSA)