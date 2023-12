PIB do Reino Unido registra contração de 0,1% no 3º trimestre

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/12/2023 - 6:27 Para compartilhar:

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido registrou contração de 0,1% no terceiro trimestre e estagnação no segundo, de acordo com os índices oficiais divulgados nesta sexta-feira, que revisaram em baixa os dados preliminares e projetam um panorama sombrio para a economia do país.

O PIB teve contração entre julho e setembro, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS), que em uma estimativa inicial indicou que a economia do país encerrou o terceiro trimestre com crescimento nulo.

O desempenho do trimestre anterior também foi revisado. O ONS informou que entre abril e junho a economia britânica registrou estagnação, depois de anunciar, em uma primeira estimativa, um crescimento de 0,2%.

A revisão em baixa foi provocada por um ajuste nos dados da indústria cinematográfica, de engenharia, design e telecomunicações, afirmou o ONS.

