O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,4% em maio, após uma estagnação em abril, um dado positivo para o novo governo trabalhista, que considera o estímulo do crescimento uma de suas prioridades.

O anúncio do avanço do PIB foi apresentado no relatório mensal do Escritório Nacional de Estatísticas (ONS).

O resultado supera o crescimento de 0,2% previsto pelos economistas.

A nova ministra das Finanças, Rachel Reeves, reagiu em um comunicado. “Garantir o crescimento econômico é nossa missão nacional e não temos tempo a perder”.

Reeves foi designada pelo primeiro-ministro trabalhista Keir Starmer, que venceu as eleições gerais da semana passada e encerrou 14 anos de governos do Partido Conservador.

