PIB do México cresce 0,2% no segundo trimestre, confirma revisão

O Produto Interno Bruto (PIB) do México cresceu 0,2% no segundo trimestre de 2024 ante o primeiro, segundo dados finais divulgados nesta quinta-feira, 22, pelo Inegi, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. Embora tenha confirmado a leitura preliminar, o resultado ficou abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de alta de 0,3%. Na comparação anual, o Produto Interno Bruto mexicano teve expansão de 2,1% entre abril e junho, abaixo da leitura inicial de 2,2%, mas acima do consenso da Factset, de aumento de 1,6%.