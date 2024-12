PIB do Japão cresce 1,2% no trimestre de julho a setembro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/12/2024 - 21:48 Para compartilhar:

A economia do Japão cresceu a um ritmo anualizado de 1,2% nos três meses até setembro, o que correspondeu a uma revisão em alta ante a estimativa preliminar que apontou 0,9%, mostraram dados divulgados pelo gabinete de governo neste domingo, 8. No comparativo com o trimestre de abril a junho, a expansão da economia japonesa foi revisada de 0,2% para 0,3%.

O crescimento mais robusto do que o inicialmente divulgado refletiu a queda mais branda dos investimentos em capital e da demanda externa.

As despesas de capital caíram 0,1% em relação ao trimestre anterior, em comparação com a estimativa inicial de um declínio de 0,2%.

A demanda externa, ou exportações menos importações, retirou 0,2 ponto porcentual do crescimento, em comparação com menos 0,4 ponto porcentual na estimativa inicial.

Os dados revisados também mostraram que os gastos dos consumidores aumentaram 0,7%, em comparação com um aumento de 0,9% na leitura preliminar.

A confirmação do crescimento provavelmente fornece um novo apoio às projeções de que o Banco do Japão (BOJ) aumentará a sua taxa de juros no final deste mês. O presidente do BOJ, Kazuo Ueda, disse que o banco aumentará ainda mais as taxas de juros se a economia melhorar de acordo com suas projeções. Fonte: Dow Jones Newswires.