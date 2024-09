PIB do G20 desacelera e cresce 0,7% no segundo trimestre ante o anterior

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/09/2024 - 7:09 Para compartilhar:

O Produto Interno Bruto (PIB) dos países do G20 cresceu 0,7% no segundo trimestre ante o anterior, segundo informou a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com base em dados preliminares. O resultado representa uma ligeira desaceleração ante o avanço de 0,8% nos três primeiros meses do ano.

Brasil e Arábia Saudita tiveram o ritmo de expansão mais forte do grupo, de 1,4% em ambos os casos. Mas foram China, Índia e Estados Unidos que mais contribuíram para a alta do PIB do G20 no período, de acordo com a OCDE. Os demais países tiveram desempenho mais fraco que o geral, disse a entidade com sede em Paris.