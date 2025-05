PIB do Chile desacelera e sobe 2,3% no confronto anual do 1º trimestre de 2025

O Produto Interno Bruto (PIB) do Chile cresceu 2,3% no primeiro trimestre ante igual período do ano passado, informou o Banco Central (BC) do país nesta segunda-feira (19). O resultado representa uma desaceleração em relação ao avanço de 4% registrado no trimestre anterior. No confronto trimestral, o PIB chileno teve expansão de 0,7%. Segundo o BC, o resultado marca uma aceleração ante o avanço trimestral de 0,5% no quarto trimestre de 2024. Analistas consultados pela FactSet previam avanço de 1,3% na taxa trimestral e de 1,9% na taxa anual do primeiro trimestre de 2025.