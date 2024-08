PIB do Chile contrai 0,6% no segundo trimestre e mostra forte desaceleração

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/08/2024 - 9:56 Para compartilhar:

O Produto Interno Bruto (PIB) do Chile contraiu 0,6% no segundo trimestre de 2024 ante os três meses anteriores, segundo dados com ajustes sazonais publicados pelo banco central chileno nesta segunda-feira, 19. Já na comparação anual, o PIB chileno teve avanço de 1,6% entre abril e junho. Os resultados mostram significativa desaceleração em relação ao primeiro trimestre, quando o PIB chileno teve altas de 2,1% ante o trimestre anterior e de 2,5% no confronto anual, conforme dados revisados. De acordo com o BC do Chile, a desaceleração do PIB reflete o recuo de minérios, serviços empresariais e da indústria manufatureira, além de menor demanda doméstica.