O Banco Central do Chile informa que o Produto Interno Bruto (PIB) do país cresceu 0,6% no terceiro trimestre, na comparação com igual período do ano passado. Após ajustes sazonais, houve alta de 0,3% ante o segundo trimestre. Com o resultado, a economia chilena supera um quadro de recessão técnica. No primeiro e no segundo trimestres, o país teve recuos de 0,7% e 0,8% em seu PIB, respectivamente, nas comparações com os mesmos intervalos de 2022.

