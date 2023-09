PIB do Canadá recua 0,2% no 2º trimestre, na leitura anualizada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/09/2023 - 10:25 Compartilhe

O Produto Interno Bruto (PIB) do Canadá recuou ao ritmo anualizado de 0,2% no segundo trimestre, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira, 1º de setembro, pela Statcan, como é conhecida a agência de estatísticas do país. O resultado veio na contramão da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 1,2% entre abril e junho.

A Statcan também revisou para baixo o PIB do primeiro trimestre deste ano, de um avanço anualizado de 3,1% antes informado a uma alta de 2,6%.

Segundo a nota da Statcan, os incêndios no norte de Quebec vistos nos últimos meses levaram ao fechamento de diversas minas na região em junho e foram determinantes para a queda na atividade econômica nos setores mineiro, extrativo e de extração de petróleo e gás natural.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias