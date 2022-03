PIB do Canadá avança 1,6% no 4º tri de 2021 e fecha o ano com alta de 4,6%

O Produto Interno Bruto (PIB) do Canadá avançou 1,6% no quarto trimestre de 2021, após um aumento de 1,3% no terceiro trimestre, segundo informou na manhã desta terça-feira o Statcan, órgão oficial de estatísticas do país. O PIB real registrou um forte crescimento de 4,6% em 2021, após o declínio induzido pela pandemia de covid-19, de -5,2% em 2020.

De acordo com o Statcan, o crescimento do PIB real foi impulsionado pelo investimento empresarial em estruturas de engenharia (alta de 3,5%) e custos de transferência de propriedade (avanço de 14,3%), que incluem comissões e taxas de transferência de terras associadas à revenda de casas, e pela acumulação de estoques.

Os aumentos nas exportações (3,2%) foram ofuscados por aumentos maiores nas importações (3,4%).

Já o aumento dos preços moderou o crescimento do consumo final das famílias.

