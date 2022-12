PIB do Brasil desacelera no 3° tri e cresce 0,4%, abaixo do esperado

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 01/12/2022 - 9:11 Compartilhe

(Reuters) – O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil avançou 0,4% no terceiro trimestre deste ano sobre o trimestre imediatamente anterior, desacelerando ante o ritmo visto em abril-junho, mostraram dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta quinta-feira.

No segundo trimestre, a atividade econômica brasileira registrou expansão de 1% na margem, em dado revisado de um aumento de 1,2% informado antes.

A expectativa em pesquisa da Reuters era de crescimento de 0,7% no terceiro trimestre de 2022 sobre os três meses anteriores.

Em relação ao terceiro trimestre de 2021, o PIB cresceu 3,6%, contra expectativa de alta de 3,7% nessa base de comparação.

(Por Isabel Versiani)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias