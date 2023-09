PIB do Brasil cresce 0,9% no segundo trimestre

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/09/2023 - 11:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 01 SET – O produto interno bruto (PIB) do Brasil cresceu 0,9% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com os três meses anteriores, cifra superior à expectativa do mercado, que projetava uma alta de até 0,4%.

O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (1º) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e representa o oitavo trimestre consecutivo de expansão na economia nacional.

O PIB foi puxado pela indústria, que teve crescimento de 0,9%, com destaque para a indústria extrativa (+1,8%) e a construção civil (+0,7%).

Os serviços, que representam 70% da economia brasileira, tiveram expansão de 0,6%, enquanto a atividade agropecuária registrou queda de 0,9%, após uma alta de 21% no primeiro trimestre.

No entanto, apesar do resultado positivo, a economia desacelerou em relação ao primeiro trimestre, quando o avanço foi de 1,8%. Já no acumulado dos últimos quatro trimestres, o PIB do Brasil teve crescimento de 3,2%.

Considerando o primeiro semestre de 2023, a expansão na economia foi de 3,7%. (ANSA).

