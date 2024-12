PIB do Brasil cresce 0,9% no 3º tri e supera projeção do mercado

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/12/2024 - 13:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 03 DIC – O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil registrou crescimento de 0,9% no terceiro trimestre de 2024, em comparação com os três meses anteriores, segundo dados divulgados nesta terça-feira (3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado foi impulsionado pelos setores de serviços e indústria. Em relação ao mesmo período de 2023, o PIB apresentou expansão de 4%. No acumulado do ano, a economia cresceu 3,3%, e nos últimos 12 meses, 3,1%.

O desempenho no terceiro trimestre, apesar de representar uma desaceleração após o crescimento de 1,4% registrado no segundo, superou ligeiramente as expectativas do mercado, que projetava alta de 0,8%.

Os serviços avançaram 0,9%, com destaque para informação e comunicação (2,1%), outras atividades de serviços (1,7%), atividades imobiliárias (1,0%), comércio (0,8%) e transportes e armazenagem (0,6%).

Já na indústria, houve alta de 0,6%, puxada pela transformação (1,3%), enquanto a construção apresentou queda de 1,7%. O setor agropecuário, por sua vez, recuou 0,9%.

O PIB totalizou R$ 3 trilhões no terceiro trimestre, segundo o IBGE. (ANSA).