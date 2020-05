PIB do Brasil cai 1,5% no primeiro trimestre

SÃO PAULO, 29 MAI (ANSA) – O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil teve contração de 1,5% no primeiro trimestre de 2020, na comparação com os últimos três meses de 2019, já sentindo os reflexos da pandemia do novo coronavírus na economia.

O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que diz que esse é o pior resultado trimestral desde o segundo quarto de 2015, quando o PIB havia caído 2,1%.

Em relação ao primeiro trimestre de 2019, a queda foi de 0,3%, de acordo com o IBGE. Como as medidas de isolamento contra a pandemia de coronavírus no Brasil foram instituídas apenas a partir do fim de março, a expectativa do mercado é de que os reflexos da crise sejam mais sentidos no segundo trimestre.

De acordo com o último boletim Focus do Banco Central, as empresas do setor financeiro projetam uma queda de 5,89% no PIB em 2020. (ANSA)