PIB do agronegócio cresce 0,36% em abril e acumula alta de 3,78% no ano

São Paulo, 7 – O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio brasileiro cresceu 0,36% em abril, mantendo a trajetória ascendente desde o início do ano, segundo estimativa do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Ainda assim, destaca o Cepea em nota, diante dos impactos da pandemia de covid-19 esse foi o menor crescimento mensal registrado em 2020″. No primeiro quadrimestre de 2020, o PIB do setor acumula alta de 3,78%.

Em abril, a agricultura teve queda de 0,19% no PIB, mas acumula avanço de 1,72% no ano. Já o pecuário cresceu 1,45% no mês e 8,01% no ano.

Segundo pesquisadores do Cepea, o segmento primário seguiu se destacando, com alta de 2,21% em abril. Já a agroindústria, setor mais afetado pelas medidas relacionadas à covid-19, recuou 1,08% no mês.

“O excelente resultado do segmento primário agrícola, por sua vez, reflete os preços mais elevados na comparação entre os períodos e a expectativa de maior produção na safra atual. Já para o segmento primário pecuário, o resultado positivo reflete sobretudo os preços elevados em 2020, com destaque para boi gordo, suínos e ovos”, disse o Cepea.

