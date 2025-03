PIB do 4º trimestre de 2024 sobe ao maior nível da série histórica, revela IBGE

O Produto Interno Bruto do quarto trimestre de 2024 alcançou o maior patamar da série histórica, iniciada em 1996, ao crescer 0,2% na margem. Essa alta do PIB no período foi a 14ª taxa positiva seguida em um trimestre.

Em valores correntes, o PIB dos três últimos meses de 2024 somou R$ 3,1 trilhões.

As informações constam das Contas Nacionais apuradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com o quarto trimestre de 2023, o PIB apresentou crescimento de 3,6% no quarto trimestre de 2024.

No ano de 2024, o PIB cresceu 3,4%, a expansão mais expressiva desde 2021.