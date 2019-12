PIB do terceiro trimestre avança 0,6%, aponta IBGE

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro registrou alta de 0,60% no terceiro trimestre de 2019 ante o trimestre imediatamente anterior, informou nesta terça-feira, 3, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio dentro do intervalo das estimativas dos analistas consultados pelo AE Projeções (de 0,30% a 0,70%), mas acima da mediana, que era de 0,40%.

Na comparação com o terceiro trimestre de 2018, o PIB apresentou alta de 1,20% no terceiro trimestre de 2019, vindo dentro das estimativas coletadas pelo AE Projeções, que variavam de uma alta de 0,70% a 1,50%, com mediana positiva de 1,00%. Ainda de acordo com o IBGE, o PIB do terceiro trimestre de 2019 totalizou R$ 1,842 trilhão.

O PIB da indústria subiu 0,8% no terceiro trimestre de 2019 em relação ao segundo trimestre do ano. Na comparação com o terceiro trimestre de 2018, o PIB da indústria mostrou alta de 1,0%.

O Produto Interno Bruto da agropecuária, por sua vez, subiu 1,3% no terceiro trimestre de 2019 em relação ao segundo trimestre de 2019. Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado 2018, o PIB da agropecuária mostrou alta de 2,1%.

Já o PIB de serviços subiu 0,4% no terceiro trimestre de 2019 em relação ao trimestre anterior. Na comparação com o terceiro trimestre de 2018, o PIB de serviços mostrou alta de 1,0%.