PIB de serviços sobe 0,9% no 3º trimestre ante 2º trimestre, mostra IBGE

Estadão Conteúdo 03/12/2024 - 10:40

O Produto Interno Bruto (PIB) de serviços subiu 0,9% no terceiro trimestre de 2024 ante o segundo trimestre de 2024. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que anunciou nesta terça-feira, 3, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais.

Na comparação com o terceiro trimestre de 2023, o PIB de serviços mostrou alta de 4,1%.

No dado geral divulgado pelo IBGE, o PIB brasileiro registrou alta de 0,9% no terceiro trimestre de 2024 ante o segundo trimestre de 2024. Na comparação com o terceiro trimestre de 2023, o PIB apresentou alta de 4,0% no terceiro trimestre de 2024.