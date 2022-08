PIB de Portugal fica estável no 2ª trimestre ante 1º tri e cresce 7,1% em um ano

admin3 31/08/2022 - 7:55 Compartilhe

O Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal ficou estável no segundo trimestre de 2022 ante os três meses anteriores, segundo dados finais divulgados nesta quarta-feira, 31, pelo INE, o instituto de estatísticas do país. Em relação ao mesmo período do ano passado, o PIB português cresceu 7,1% entre abril e junho, informou o INE. Os dados mostraram desaceleração em relação ao primeiro trimestre, quando a economia de Portugal teve expansão de 2,5% ante o trimestre anterior e saltou 11,8% na comparação anual.