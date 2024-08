Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/08/2024 - 8:05 Para compartilhar:

O Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal cresceu 1,5% no segundo trimestre ante igual período do ano passado, de acordo com a segunda leitura do indicador divulgada pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) nesta sexta-feira, 30. O resultado confirma a primeira leitura e repete a variação registrada nos três primeiros meses do ano. Ante o trimestre anterior, o PIB português avançou 0,1% no período, segundo a agência.