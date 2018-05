PIB de Portugal cresce 0,4% no 1º trimestre, confirma revisão

O Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal cresceu 0,4% no primeiro trimestre de 2018 ante os três meses anteriores e teve expansão de 2,1% na comparação anual do mesmo período, segundo revisão publicada hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Os dados confirmaram estimativas preliminares divulgadas no dia 15.

No último trimestre de 2017, o PIB português avançou com mais força, tanto no confronto trimestral (+0,7%) quanto no anual (+2,4%).