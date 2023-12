PIB da zona do euro no 3º trimestre (final) cai 0,1% ante o trimestre anterior, como previsto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/12/2023 - 7:18 Para compartilhar:

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro recuou 0,1% no terceiro trimestre, na comparação com o segundo, informou nesta quinta-feira, 7, a agência oficial de estatísticas da União Europeia, Eurostat, na leitura final do dado. O resultado veio em linha com a previsão de analistas ouvidos pela FactSet.

Na comparação anual, o PIB da zona do euro ficou estável ante o terceiro trimestre de 2022. A expectativa, neste caso, era de avanço de 0,1%.

Houve ainda revisões divulgadas nesta quinta, agora com avanço de 0,1% no PIB do segundo trimestre ante o primeiro na zona do euro (de alta de 0,2% antes calculada). Já na comparação anual, a alta do PIB do segundo trimestre foi revisada para cima, de 0,5% a 0,6%.

